(Di venerdì 17 maggio 2024), coreografa ed ex insegnante di danza ad, nega le indiscrezioni a proposito del presunto cattivo rapporto con Giulia, sua allieva oggi entrata a far parte del cast di professionisti del talent show.

I due ex di Amici Giuliano e Veronica Peparini aprono una scuola di danza dedicata ai talenti di varie discipline L'articolo Giuliano e Veronica Peparini fanno concorrenza ad Amici e aprono una loro scuola per talenti proviene da Novella 2000.

Veronica Peparini: “Giulia Stabile Seguiva i miei corsi prima di Amici, nel programma l’ho portata io” - Veronica peparini: “Giulia Stabile Seguiva i miei corsi prima di amici, nel programma l’ho portata io” - Veronica peparini, coreografa ed ex insegnante di danza ad amici, nega le indiscrezioni a proposito del presunto cattivo rapporto con Giulia Stabile, sua ...

Mulig retur av Veronica Peparini til Amici: endringer i synet på skolen - Mulig retur av Veronica peparini til amici: endringer i synet på skolen - Sembra proprio che la coreografa, Veronica peparini, non si precluda nulla per il futuro e potrebbe pensare di tornare nella scuola di amici ...

Possibile ritorno di Veronica Peparini ad Amici: cambiamenti in vista nella scuola - Possibile ritorno di Veronica peparini ad amici: cambiamenti in vista nella scuola - Sembra proprio che la coreografa, Veronica peparini, non si precluda nulla per il futuro e potrebbe pensare di tornare nella scuola di amici ...