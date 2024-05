Vaccini - geriatra Bellelli | 98% italiani entrati in contatto con Herpes zoster

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024) Roma, 17 mag. (Adnkronos Salute) - L'è una patologia che "colpisce chi è venuto precedentemente acon il virus della varicella, il classico virus che dà la varicella. È molto diffuso, si calcola infatti che circa il 98% della popolazione italiana sia venuto incon questo virus. Una volta che il virus ha provocato la varicella, esso rimane latente a livello dei gangli dei nervi sensoriali e può essere riacutizzato nel corso della vita in condizioni specifiche. In genere, la riattivazione avviene quando si riduce nel soggetto la funzione immunitaria, una condizione che riguarda per lo più gli adulti con determinate patologie croniche, come il diabete, oppure gli anziani e soprattutto gli anziani fragili, in cui si ha proprio una riduzione della funzione ...