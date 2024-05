Te le darei du botte - bufera sul liceo a Roma per il commento sessista di un operatore scolastico

(Di venerdì 17 maggio 2024) Molestie in una scuola difa avances sessuali verso le studentesse delArtistico “Ripetta”. La protesta di OSA per le molestie sessuali alle studentesse deldi(credits @Osa.) – Ilcorrieredellacitta.comNuovo episodio di molestia sessuale verso una studentessa a. La vicenda accade alArtistico “Ripetta”, dove diverse ragazze hanno accusato undi frasi e atteggiamenti sessisti. In più occasioni, l’uomo avrebbe espresso la volontà di avere rapporti sessuali con le ragazzine: tutto ciò nonostante le giovani fossero minorenni. Una vicenda che, nella giornata di oggi, ha fatto scendere le ragazze in protesta sotto la scuola. Le ...

