(Di venerdì 17 maggio 2024) La Spezia, 17 maggio 2024 – Chiuso unin alta Val di. Nei giorni scorsi i militari del Gruppo della Guardia di Finanza della Spezia, con l’ausilio del personale del4 di Chiavari, hanno temporaneamente chiusodi somministrazione di alimenti e bevande, completamente abusiva, connessa ad una struttura ricettiva sita in Val diabusiva è stata individuata attraverso la consultazione di annunci sul web e il successivo incrocio con le banche dati in uso al Corpo, evidenze poi corroborate da mirati riscontri “sul campo”. Dopo successivi approfondimenti presso gli enti competenti è emersa la totale assenza di qualsiasi tipo di autorizzazione amministrativa e soprattutto sanitaria all’esercizio ...

Scoperto un ristorante abusivo in Val di Vara: i finanzieri e l’Asl chiudono l’attività - Scoperto un ristorante abusivo in Val di Vara: i finanzieri e l’Asl chiudono l’attività - Scoperto anche un lavoratore in nero La Spezia, 17 maggio 2024 – Chiuso un ristorante abusivo in alta Val di Vara. Nei giorni scorsi i militari del Gruppo della Guardia di Finanza della Spezia, con ...

Ristorante abusivo sul Vesuvio: è stato demolito - ristorante abusivo sul Vesuvio: è stato demolito - Il ristorante “Tirone”, costruito illegalmente nella zona rossa del Parco Nazionale del Vesuvio, è demolito su ordine della Procura della Repubblica di Torre Annunziata. A darne notizia è il ...

Il cofano come tavolo apparecchiato davanti al ristorante, vendetta contro l’automobilista indisciplinato FOTO - Il cofano come tavolo apparecchiato davanti al ristorante, vendetta contro l’automobilista indisciplinato FOTO - A Roma recentemente si è verificato un episodio che ha destato l’attenzione dell’opinione pubblica riguardo alla questione del parcheggio selvaggio e alla mobilità sostenibile. Un automobilista ha las ...