Salerno - 42enne sparato alla fermata della metro

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 17 maggio 2024) Momenti di paura nella mattinata di ieri nei pressipolitana dello stadio Arechi a, dove undi Giffoni è stato feritogamba da colpi d’arma da fuoco. L’uomo – come riporta il quotidiano La Città – è stato soccorso e trasportato all’ospedale Ruggi d’Aragona. Attualmente, sono in corso le indaginiPolizia per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Segui ZON.IT su Google News.