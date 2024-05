Napoli - interesse per Quarta | i dettagli

(Di venerdì 17 maggio 2024) Ilè pronto ad affrontare la Fiorentina questa sera, venerdì 17 maggio, allo stadio Franchi. Uno dei protagonisti sotto i riflettori sarà Lucas Martinez, difensore argentino che da tempo suscita l’del club partenopeo, guidato da Aurelio De Laurentiis. La Gazzetta dello Sport sottolinea come questa partita rappresenti non solo uno spareggio per L'articolo

Il Napoli è pronto a rivoluzionare il pacchetto difensivo per la prossima stagione, De Laurentiis ha un nuovo nome per la difesa azzurra. Il Napoli è pronto a cambiare pelle in difesa . Nella stagione travagliata che stanno vivendo i campioni ...

Martinez Quarta nel mirino, non rinnoverà con la Fiorentina - Martinez quarta nel mirino, non rinnoverà con la Fiorentina - ForzAzzurri.net - La Gazzetta dello Sport - Martinez quarta nel mirino, non rinnoverà con la Fiorentina L'edizione odierna del quotidiano, ha posto l'attenzione sulla sfida ...

Gazzetta - Occasione Quarta: non rinnova e il Napoli ci prova, prezzo irrisorio - Gazzetta - Occasione quarta: non rinnova e il napoli ci prova, prezzo irrisorio - Fiorentina-napoli di questa sera sarà anche l'occasione per intavolare discorsi di mercato. La Gazzetta dello Sport di oggi spiega come i partenopei guardino da tempo interessati la situazione di ...

TORNANO BELOTTI E BELTRAN DALL'INIZIO, DIETRO QUARTA E RANIERI - TORNANO BELOTTI E BELTRAN DALL'INIZIO, DIETRO quarta E RANIERI - L’ultima al Franchi per la certezza di un piazzamento europeo, ma anche per proseguire nell’avvicinamento alla finalissima di Atene. Contro il napoli la Fiorentina cerca ...