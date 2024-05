Milano | in questura ricordo del commissario Calabresi e vittime via Fatebenefratelli

(Di venerdì 17 maggio 2024), 17 mag. (Adnkronos) - In occasione del 52esimo anniversario della scomparsa delcapo Luigie indelledella strage avvenuta il 17 maggio 1973 in via11, si è svolta questa mattina la cerimonia commemorativa presso ladi. Il questore diGiuseppe Petronzi ha commemorato i caduti della polizia sulla cui lapide in onore è stata deposta una corona dell'Anpi e, poi, un mazzo di fiori al busto del. Successivamente, in via Cherubini, il questore vicario insieme alla vedova Gemma Capra hanno posato un mazzo di fiori al cippo commemorativo. Alle 9.00, presso la Chiesa di Santa Maria degli Angeli, alla ...

In Questura a Milano i quadri degli studenti per Luigi Calabresi - In Questura a Milano i quadri degli studenti per Luigi Calabresi - Nel cortile della Questura di Milano, in via Fatebenefratelli, sono stati esposti 16 quadri realizzati dagli studenti del Liceo Artistico di Brera sulla figura del commissario Luigi Calabresi e sugli ...

Milano ricorda il commissario Luigi Calabresi con una mostra in questura - Milano ricorda il commissario Luigi Calabresi con una mostra in questura - Si è svolta presso la questura la cerimonia di commemorazione per il 52esimo anniversario dell'omicidio del commissario Luigi Calabresi e in ricordo delle vittime della strage avvenuta il 17 maggio 19 ...

A Sciacca il torneo “Gol del Cuore”, cantanti e magistrati in campo in memoria del giudice Borsellino - A Sciacca il torneo “Gol del Cuore”, cantanti e magistrati in campo in memoria del giudice Borsellino - Tra i partecipanti: Manfredi Borsellino, figlio di Paolo, il colonnello Filippo Barreca insieme a magistrati, attori, cantanti e carabinieri ...