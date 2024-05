Milan - Pioli | voto alla stagione? Vi dico la verità E sui rimpianti…

(Di venerdì 17 maggio 2024)non si è sbilanciato nel dare un. Il tecnico rossonero ha fatto il punto sullariconoscendone iConferenza stampavigilia di Torino–, trentasettesima giornata di Serie A. L’allenatore dei rossoneri, Stefano, ha toccato vari temi e ha fatto un bilancio dellache sta volgendo al termine. L’ultimaguida del. Con ogni probabilità al termine dellale strade tra il tecnico emiliano e il club rossonero si divideranno dopo cinque anni., intanto, non si è voluto sbilanciare nel darsi unal suo operato in questa ...

