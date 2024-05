Megalopolis - Francis Ford Coppola non ha intenzione di ritirarsi | Sarò ancora qui tra 20 anni

(Di venerdì 17 maggio 2024) Il regista non si pente di aver investito i propri soldi nel progetto che ha spaccato in due la critica presente a Cannes Nonostanteabbia spaccato in due la critica di Cannes, con alcuni che lo ritengono "disastroso",non ha alcunadidal mondo del cinema. Quando gli è stato chiesto dei 120 milioni di dollari spesi di tasca propria per un progetto così rischioso,ha ammesso di non avere rimpianti e che ne è valsa la pena per poter finalmente realizzare il progetto dei suoi sogni, da tempo in gestazione: "Ho inserito il rischio nel film. Non ho problemi con le finanze. I miei figli, senza eccezioni, hanno carriere meravigliose. Non hanno bisogno di una …

