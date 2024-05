(Di venerdì 17 maggio 2024) (Adnkronos) – "L'importanza di permettere anche alledi somministrare le vaccinazioni è legata a un tema semplice: in questo momento abbiamo uno straordinario mezzo per fare prevenzione, sappiamo quanto la prevenzione sia indispensabile anche per mantenere in equilibrio i conti del Servizio sanitario nazionale e dunque che lepossano, come i medici di

nelle farmacie Benu , brand di riferimento per le farmacie di proprietà, in gestione e in franchising di PHOENIX Pharma Italia, aprile è nuovamente il mese della prevenzione . In occasione della giornata mondiale della salute – che come ogni anno si ...

Mandelli (Fofi): 'permettere somministrazione vaccini a farmacie è atto di civiltà" - Mandelli (Fofi): 'permettere somministrazione vaccini a farmacie è atto di civiltà" - "L'importanza di permettere anche alle farmacie di somministrare le vaccinazioni è legata a un tema semplice: in questo momento abbiamo uno straordinario mezzo per fare prevenzione, sappiamo quanto la ...

Racca (Federfarma Lombardia): "Regione ha sempre creduto in farmacia dei servizi" - Racca (Federfarma Lombardia): "Regione ha sempre creduto in farmacia dei servizi" - “La Lombardia ha sempre creduto nella farmacia del territorio e nella farmacia dei servizi, perché in tutte le norme regionali ha dato sempre grande spazio alla farmacia dei servizi che noi facciamo, ...

LOMB Prevenzione vaccinale: l’esempio del vaccino contro l’Herpes Zoster - LOMB prevenzione vaccinale: l’esempio del vaccino contro l’Herpes Zoster - Un esempio di prevenzione, in particolare per gli over 65 ... i medici di medicina generale e la rete di farmacie. Ciò è fondamentale per alleggerire la pressione sugli ospedali, sulle visite e, ...