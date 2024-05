M3GAN 2 0 - la data di uscita è ufficiale e ci sarà da aspettare

(Di venerdì 17 maggio 2024) Blumhouse ha divulgato le date didefinitive di alcuni dei suoi progetti più importanti del prossimo futuro, tre sequel molto attesi legati a brand di sicuro successo:2.0, prosieguo delle avventure dell’androide assassina, inizialmente previsto per il 16 maggio 2025, arriverà ora un mese dopo, il 27 giugno: Five Nights At Freddie’s 2, sequel dell’omonimo adattamento videoludico, sbarcherà nei cinema il 5 dicembre 2025: decisamente più ampia, infine, la forbice tra il 27 giugno e il 17 ottobre 2025, nuovad’di Black Phone 2, sequel dell’horror claustrofobico di Scott Derrickson. Contestualmente a questi annunci, BlumHouse ha anche dato il là a due nuovi progetti, fra cui The Woman In The Yard (28 marzo 2025, di J. Collet Serra, e Drop (11 aprile 2025, di Christopher Landon, ex regista di ...

