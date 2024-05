Latina Porta Nord | ripristinato il flusso idrico nel quartiere Pantanaccio - verso un accordo con Acqualatina

La Cina sta sostenendo la Russia nella guerra in Ucraina? È una delle principali preoccupazioni degli Stati Uniti, in concomitanza della visita del segretario di Stato Antony Blinken a...

Si concludono il 22 maggio le nomine dei presidenti dei Consigli di quartiere - Si concludono il 22 maggio le nomine dei presidenti dei Consigli di quartiere - Dopo quelle già effettuate, con le sedute in programma dal 20 al 25 maggio, infatti, le nomine saranno decise anche nei Consigli di quartiere Brescia Antica, Centro Storico nord, Crocifissa di Rosa, ...

Terminalisti 'porto Genova non si ferma, opere devono procedere' - Terminalisti 'porto Genova non si ferma, opere devono procedere' - La preoccupazione è scontata, soprattutto per i danni di immagine al porto di Genova che inevitabilmente l'inchiesta per corruzione avviata dalla procura di Genova porta con sé. (ANSA) ...

Cantieri in città, dallaTangenziale, al Tram, alla Garisenda : la mappa dei lavori in città - Cantieri in città, dallaTangenziale, al Tram, alla Garisenda : la mappa dei lavori in città - Ecco i principali lavori stradali in corso e in programma a Bologna da lunedì 20 maggio. La prossima settimana sono in programma diverse attività che interesseranno l’asse Tangenziale-autostradale di ...