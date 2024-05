La Talpa ritorna su Canale 5 - Ilary Blasi a un passo dalla conduzione

(Di venerdì 17 maggio 2024) Confermato il ritorno in TV de Lae adesso spunta anche il nome della presunta conduttrice e cioèL'articolo proviene da Novella 2000.

La Talpa torna su Canale 5 nel 2025: svelato il nome della conduttrice - La talpa torna su Canale 5 nel 2025: svelato il nome della conduttrice - Ormai sono anni che non si fa altro che parlare della prossima edizione de La talpa annunciata in ogni presentazione dei Palinsesti Mediaset da Pier Silvio Berlusconi in persona. Tuttavia gli annunci ...

La Talpa, Ilary Blasi verso la conduzione (Retroscena TvBlog) - La talpa, ilary Blasi verso la conduzione (Retroscena TvBlog) - Alla guida di una nuovissima edizione de La talpa, promossa su Canale 5, ci sarà ilary Blasi. Tutte le ultime informazioni ...

Un Posto al Sole, le anticipazioni di stasera (giovedì 9 maggio): Damiano ferito da un colpo di pistola, Rossella sequestrata - Un Posto al Sole, le anticipazioni di stasera (giovedì 9 maggio): Damiano ferito da un colpo di pistola, Rossella sequestrata - Torna stasera in tv Un Posto al Sole. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni ufficiali e i dettagli su cosa succederà oggi, giovedì ...