La lista M5S - Gubitosa ancora all’attacco di Nargi e Genovese

Renzi show ad Avellino, ma Alaia sulle Amministrative ammette: “Siamo partiti in ritardo, restiamo fuori” - Renzi show ad Avellino, ma Alaia sulle Amministrative ammette: “Siamo partiti in ritardo, restiamo fuori” - AVELLINO - Una bella serata glamour con la star della politica italiana, Matteo Renzi, tra selfie e battute divertenti: lo ha portato ad Avellino il consigliere regionale Enzo Alaia per lanciare la ca ...

Laura Nargi decide di rinunciare al Riesame: «Su di me non ci sarà un processo» - Laura nargi decide di rinunciare al Riesame: «Su di me non ci sarà un processo» - L’ex vice sindaco di Avellino Laura nargi rinuncia alla richiesta al tribunale del riesame di annullamento del sequestro del telefono e del computer che il 18 aprile i poliziotti ...

Verso il voto, ricusata la lista Per Avellino a sostegno di Nargi - Verso il voto, ricusata la lista Per Avellino a sostegno di nargi - Esclusa la lista Per Avellino, che fa parte della coalizione che candida a sindaco Laura nargi, ex vice di Gianluca Festa. Diverse le irregolarità rilevate dalla commissione elettorale: “In uno degli ...