Khady Gueye semina zizania all’Isola dei Famosi? Valentina la smaschera

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 17 maggio 2024) Gli equilibrideisono sempre piuttosto precari, specie tra alcuni concorrenti. A non andare particolarmente d’accordo sono soprattuttoVezzali,e Greta Zuccarello. In queste ore, però, pare che la seconda abbia detto delle cose poco gradevoli sulla primando un bel po’ di. Ecco cosa è successo. Le accuse dicontroVezzalideiLa convivenza traVezzali è sempre più complessadei. Le due donne proprio non riescono ad andare d’accordo, sta di fatto che hanno deciso di ...