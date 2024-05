Jeans che valgono come un tesoro

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 17 maggio 2024) Da quelli appartenuti a Steve Jobs o a popstar internazionali, a quelli tempestati di diamanti. Passando per pezzi antichi e modelli unici d’artista... Il denim è diventato un bene prezioso. Pantaloni da lavoro e per il tempo libero? No, rarità da collezione. Non a caso ai più desiderati fra i- quelli targati Levi’s - in concomitanza con la Design Week è stata dedicata al Mudec di Milano la mostra «Icons, Innovations & Firsts. Stories of Heritage and Progress from the Levi’s Archives»: un viaggio affascinante nel patrimonio del mitico marchio californiano di denim, che evidenzia l’evoluzione e l’impatto culturale dei moderni bluea partire dalla loro invenzione nel 1873. La selezione dei modelli in esposizione (alcuni illustrano queste pagine) proveniva dagli archivi di San Francisco, città natale del brand, e comprendeva decine di ...