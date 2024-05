Israele si accanisce su Rafah - il punto della situazione

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 17 maggio 2024)allarga l’intervento militare e sisull’unicoche era rimasto sicuro –– nel sudStriscia. Novità sul fronte di Gaza, dove nuove truppe entreranno presto ad affiancare quelle già schierate sul campo. Lì l’obiettivo sarà “intensificare” l’operazione militare contro i battaglioni di Hamas. “La battaglia aè cruciale. Non si tratta del resto solo dei loro battaglioni, ma anche dei tubi dell’ossigeno per fuggire e rifornirsi” Benyamin Netanyahu Questo ciò che ha detto il premier Benyamin Netanyahu.ha sorvolato la regione sudStriscia. Poi, rivolto ai soldati, il Premier ha aggiunto: “Questa di cui siete parte integrante è una battaglia che deciderà molte cose in questa ...