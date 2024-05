I funerali di Fabio Limido | Caro papà - ci hai protetto anche quest’ultima volta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 17 maggio 2024) Sotto una pioggia scrosciante Varese ha dato l’ultimo saluto a. Una cerimonia composta e intima, nonostante una chiesa strapiena, è quella che si è sieri pomeriggio presso la Basilica di San Vittore. La città giardino si è fermata per dire addio al 71enne ucciso lo scorso lunedì 6 maggio dall’ex marito della figlia Lavinia, Marco Manfrinati, dopo essere intervenuto proprio in sua difesa. In prima fila la moglie Marta Criscuolo e le altre due figlie Cecilia e Lucrezia, mentre Lavinia si trova ancora in ospedale: le sue condizioni stanno migliorando giorno dopo giorno. A celebrare le esequie insieme all’attuale prevosto di Varese monsignor Luigi Panighettiil suo predecessore monsignor Peppino Maffi, amico della famiglia, che ha aperto l’omelia con una preghiera per ...