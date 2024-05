Flop elettriche - Volkswagen frena E spunta l’ipotesi accise

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 17 maggio 2024) Nonostante la campagna dei talebani green, il disastro delle autoè una realtà consolidata. I numeri del mercato parlano chiaro, sia per quanto riguarda l’Italia sia per l’Europa. I veicoli alla spina non sono ben digeriti, c’è poco da fare: nel nostro Paese, nei primi tre mesi del 2024 la quota di mercato delleè stata ridicola, appena il 2,8 per cento. Ma non è tutto. Il fallimento dell’ideologia iper-verde è testimoniato dai cambi di direzione dei produttori, che hanno preferito tagliare gli investimenti miliardari pianificati a causa dei pessimi trend del mercato. L’ultimo colosso del mondo automobilistico ad averto è. Dopo Ford, che ha confermato la revisione dei piani per le, Mercedes è al lavoro per riscrivere le strategie green. Il primo passo è ...