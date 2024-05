È uno scherzo? Uomini e Donne - decisione bomba su Mario | succede dopo il caos Ida Platano

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di venerdì 17 maggio 2024) Sembrerà a molti una barzelletta eppure sarebbe tutto vero. L’ultimo trono over ha scatenato il delirio in quel didi Maria De Filippi ed una parte di spettatori se lo aspettava visto che la tronista era Ida, già nota a tutti per i suoi tanti drammi amorosi. Oggi lo scoop suCusitore, è choc. Ennesimo colpo di scena per quanto riguarda uno dei troni più turbolenti di sempre, nonostantesia giunto alla fine prima della pausa estiva. Ebbene non si smette mai di parlare del maledetto e criticatoCusitore. Non solo sarebbe stato a casa di Ida. I grandi progetti per settembre., lasu ...