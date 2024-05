E tu che ca**o vuoi Gelo a Uomini e Donne - Maria perde la pazienza | gliel’ha detto in faccia

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 17 maggio 2024) Un vero e proprio show c'è stato anella puntata del 17 maggio.De Filippi non era mai stata vista così furiosa e ha deciso di prendersela con uno dei protagonisti del parterre. Non è riuscita a trattenersi in alcun modo e la sua rabbia è stata evidente sin dal primo istante. La vittima della sua invettiva ha immediatamente compreso di aver esagerato. Già alcuni giorni fa aDe Filippi aveva ascoltato delle parole poco carine, fuoriuscite dalla bocca di questa persona. Ma ora lei è stata molto furiosa, dopo alcune esternazioni che non le sono proprio andate a genio. La conduttrice ha preso la parola di botto e l'è presa con quest'uomo, che è stato letteralmente gelato.