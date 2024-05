Come Barilla usa l'AI per fare i biscotti - come barilla usa l'AI per fare i biscotti - Novara - barilla cresce nei prodotti da forno ... “Lavoriamo con materie prime vive come la farina e i lieviti, che possono variare – dice la manager –. È fondamentale, perciò, che le tecnologie ci ...

Pesto basilico e limone, un connubio perfetto sorprende la città eterna con un evento che inaugura la stagione estiva romana - Pesto basilico e limone, un connubio perfetto sorprende la città eterna con un evento che inaugura la stagione estiva romana - Limonaia Urbana sarà una festa unica, capace di rievocare tutta l’essenza della dolce vita romana, dove ad avvolgere i visitatori sarà la lieve brezza di inizio estate e il ritmo spensierato della ...

I 35 anni di Grancereale: 100% vegetale per conquistare più giovani - I 35 anni di Grancereale: 100% vegetale per conquistare più giovani - Milano, 13 mag. (askanews) - E' nato come biscotto integrale 35 anni fa. Oggi è una marca con una sua identità e una gamma di prodotti che punta ...