Chillo la racconterà ai nipoti Per favore - clonate Smith

(Di venerdì 17 maggio 2024) Briante WEBER (22 minuti, 2/9 da 2, 1/2 t.l., 4 rimbalzi, 0 assist, 1 persa, 5 punti). Un canestro importante nel quarto periodo, ma anche tanta (troppa…) confusione e l’impressione che non capisca mai il momento in cui fare le scelte. Essendo un playmaker, non è un dettaglio da poco… Voto 5,5. Langston GALLOWAY (32 minuti, 1/6 da 2, 1/4 da 3, 0/1 t.l., 3 rimbalzi, 5 assist, 5 punti) Fa cilecca al tiro e allora gioca una partita ‘per la squadra’, difendendo forte, buttandosi sui palloni vaganti e smazzando assist (5 il migliore in questa statistica). Per questo motivo Priftis lo lascia in campo 32 minuti: più di chiunque altro. Voto 6. Darion ATKINS (23 minuti, 4/6 da 2, 0/1 da 3, 1/2 t.l., 8 rimbalzi, 2 assist, 8 punti). Parte male, apparentemente senza energia poi stoppa Wiltjer (la Lega non gliela assegna, mah…) da lì prende coraggio e risale la china alla grande, risultando ...