Arezzo che Spacca APS presenta la IV edizione di Malpighi Festival

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 17 maggio 2024), 17 maggio 2024 –cheAPSla IVdi, che si svolgerà nei giorni 1, 2 e 3 agosto 2024 in tutta l’area del plesso dell’ex circoscrizione, via Fiorentina 329, dove oggi è operativo il centro multifunzionaleHub, sede della stessa associazione e di altre realtà del terzo settore aretino. Il titolo e motto di questaè Nascosti in piena vista, proprio come questo luogo periferico della città dove ha trovato casa l’associazione che, a partire proprio dalla fondazione del quartier generale di via Fiorentina, è riuscita, nel corso degli anni, a coinvolgere la comunità di tutto l’isolato nelle molteplici attività di intrattenimento e di ...