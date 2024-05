Anche lo storico Pappè minaccia la sicurezza di Usa e Israele

(Di venerdì 17 maggio 2024)è stato fermato in aeroporto a Detroit per due ore prima di ricevere il via libera per entrare negli Stati Uniti. "Sostiene Hamas?". InsideOver.

Dopo 35 anni torna in vita Archie, l'antenato di Google - Dopo 35 anni torna in vita Archie, l'antenato di Google - Con una operazione di tecnologia vintage, torna in vita Archie il primo motore di ricerca web della storia, antenato di Google. L'operazione si deve agli sviluppatori di The Serial Port, come riferisc ...

Vittoria! Il Regno Unito ha finalmente proibito l’esportazione di animali vivi (quando anche in Italia) - Vittoria! Il Regno Unito ha finalmente proibito l’esportazione di animali vivi (quando anche in Italia) - Il Regno Unito ha votato una legge che vieta l'esportazione di animali vivi al macello, un traguardo per il benessere animale ...

Atletica: domani Roma Sprint Festival, sui 100 con Marcell Jacobs ci sarà anche il siracusano Melluzzo - Atletica: domani Roma Sprint Festival, sui 100 con Marcell Jacobs ci sarà anche il siracusano Melluzzo - Altro test per il campione olimpico in vista degli Europei di Roma (7-12 giugno). Oltre allo sprint aretuseo in pistata anche la nisssena Alice Mangione (200) e il palermitano Riccardo Meli 8400) ...