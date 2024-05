Amelio Cecchini nuovo presidente del consorzio Comieco

(Di venerdì 17 maggio 2024) Si è riunita oggi l’Assemblea ordinaria dei Consorziati diNazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica – approvando il Bilancio 2023, il Budget 2024 e il Piano Specifico di Prevenzione, che nel 2023 ha registrato un importante risultato: il superamento del 90% del tasso di riciclo degli imballaggi cellulosici immessi al consumo, oltre l’obiettivo dell’85% fissato dall’UE per il 2030. L’Assemblea ha inoltre eletto i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione in carica per il prossimo triennio. IlCDA, dopo aver ringraziato iluscente, Alberto Marchi, ha nominatoe viceCarlotta De Iuliis. La composizione del neoeletto Cda è la seguente: ...

