Vita di coppia – Incredibile | un sondaggio rivela che tradire aiuterebbe a costruire relazioni stabili | ma sono necessari almeno 10 partner

(Di giovedì 16 maggio 2024) Quantisessualiprima di avere una relazione stabile? E’ un quesito al quale ha provato a dare una risposta ‘Incontri-ExtraConiugali.com’ (il sito definito il più sicuro dove cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato), che ha posto la domanda a mille uomini e mille donne iscritti al portale. Ebbene – parliamo sempre degli iscritti al portale, dunque ‘portati’ a certe cose! – il 63% degli uomini ed il 58% delle donne hanno risposto “dai 10 ai 14 amanti”.: secondo uno studio americano sarebberoin media 10sessuali per considerare una relazione distabile Il risultato è molto simile a quello ...

Bonus zanzariere 2024 , ecco come funziona e quali sono i requisiti richiesti. Il Bonus zanzariere del 2024 è concepito per promuovere l'installazione di zanzariere che contribuiscano a migliorare l'efficienza energetica degli immobili. Questa ...

Bonus zanzariere 2024 , ecco come funziona e quali sono i requisiti richiesti. Il Bonus zanzariere del 2024 è concepito per promuovere l'installazione di zanzariere che contribuiscano a migliorare l'efficienza energetica degli immobili. Questa ...

Nuovo concorso Agenzia Entrate, stipendio oltre 30mila euro: come candidarsi e i requisiti necessari - Nuovo concorso Agenzia Entrate, stipendio oltre 30mila euro: come candidarsi e i requisiti necessari - Nuovo concorso dell'Agenzia delle Entrate, per stipendi lordi oltre i 30mila euro l'anno. L'ente cerca 80 nuovi funzionari per le risorse umane e ha indetto un concorso ...

Assicurazione vita in caso di successione - Assicurazione vita in caso di successione - Mia madre, ormai novantenne e riconosciuta come affetta da demenza senile da circa 3 anni, alcuni anni fa aveva stipulato due assicurazioni vita in caso di morte, una come beneficiario mio fratello e ...

Piantedosi: "Necessario realizzare nuovi Cpr in Italia" - Piantedosi: "necessario realizzare nuovi Cpr in Italia" - (Agenzia Vista) Roma, 16 maggio 2024 “Sul piano dei rimpatri segnalo che dall’inizio dell’anno, al 14 maggio, sono stati effettuati 1700 rimpatri, ...