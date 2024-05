VIDEO Terribile caduta per Elisa Balsamo in volata alla Vuelta a Burgos Come sta l’azzurra

(Di giovedì 16 maggio 2024) La sfortuna non sembra lasciar perdere. Dall’anno scorso le cadute hanno continuato a perseguitare l’ex campionessa del mondo che anche oggi è finita a terra nelladella prima tappa della. Un volo, a velocità altissime, quello della lombarda della Lidl-Trek che stava approcciando lo sprint e si è vista davanti Sofia Bertizzolo della UAE Team ADQ perdere il controllo della propria bici, finendo costretta ad impattare le transenne. Al momento non si hanno notizie purtroppo sulle condizioni del, oltre al fatto che sia rimasta sempre cosciente e che sia stata portata successivamente a fare degli esami in ospedale. La Lidl-Trek ha comunicato: “È quello che nessuno voleva che accadesse. Un incidente sul rettilineo ...

