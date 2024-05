Unicef Caserta e Caritas Diocesana insieme per avvicinare i giovani al volontariato

(Di giovedì 16 maggio 2024). Iloffre mille opportunità per entrare in contatto con coetanei, essere accompagnati in un percorso di nuove conoscenze, una diversa consapevolezza di sé e degli altri e il piacere dell’impegno. Il prossimo Giovedì 23 Maggio dalle ore 9.30 alle ore 13.00 si svolgerà presso il Teatro Comunale dil’iniziativaper il. L’evento è patrocinato dal Comune die dal Comitatodie promosso dae mira adall’universo delsollecitando, con interventi esperienziali, attenzione all’impegno sociale consapevole e solidale. Entusiasmo e impegno è stato ribadito ...

Nel cuore di Foggia torna la “Festa del Volontariato” del Csv. Oltre 60 realtà locali in rete per il “Ben-essere Sociale” - Nel cuore di Foggia torna la “Festa del volontariato” del Csv. Oltre 60 realtà locali in rete per il “Ben-essere Sociale” - Tutto pronto per la XVII edizione della “Festa del volontariato” del CSV Foggia che si terrà sabato 25 e domenica ...

SOLIDARIETA' “Festa del Volontariato” del CSV Foggia: oltre 60 ETS in rete per il Ben-essere Sociale - SOLIDARIETA' “Festa del volontariato” del CSV Foggia: oltre 60 ETS in rete per il Ben-essere Sociale - Tutto pronto per la XVII edizione della “Festa del volontariato” del CSV Foggia che si terrà sabato 25 e domenica 26 maggio 2024 in Piazza Giordano e in Via Lanza, nel cuore del capoluogo daunio. “Ins ...

Insieme per il volontariato, Caritas e Unicef al Teatro Parravano con i giovani volontari - Insieme per il volontariato, Caritas e unicef al Teatro Parravano con i giovani volontari - Insieme per il volontariato, Caritas e unicef al Teatro Parravano con i giovani volontari, l’evento patrocinato dal Comune di Caserta e promosso da Caritas Diocesana e dal Comitato unicef di Caserta ...