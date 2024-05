Tennistavolo - il tabellone del Preolimpico maschile | Bobocica già agli ottav - Stoyanov inizia con Gionis

(Di giovedì 16 maggio 2024) Si è conclusa la seconda giornata del torneo di qualificazione olimpica di singolare su base europea di, in corso a Sarajevo (Bosnia Erzegovina), che mette 5 pass in palio per i Giochi di Parigi 2024 sia per gli uomini che per le donne. Per quanto concerne il settore, Mihaia testa di serie, ha vinto il Gruppo H davanti all’ucraino Yaroslav Zhmudenko, al serbo Aleksa Gacev ed al sanmarinese Mattias Mongiusti, mentre Niagol, numero 15, si è classificato secondo nel Gruppo J alle spalle del britannico Paul Drinkhall, ma davanti all’elvetico Elias Hardmeier ed al lettone Daniels Kogans. Al termine della prima fase a gironi i primi due di ogni girone (24 atleti) sono stati promossi alla seconda fase ad eliminazione diretta, che si disputerà, fino ai quarti di ...

