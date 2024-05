Tajani - perplessi su Superbonus ma resta fiducia al governo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024) "Sulcontinuiamo ad avere moltetà e siamo contro qualsiasi ipotesi di legge retroattiva, in qualsiasi settore.E' una questione di principio. Non rinunciamo alla difesa dei nostri principi.Detto questo, per un emendamento che non condividiamo non viene assolutamente meno lanel.Abbiamo votato e lo faremo sempre laa questodi cui siamo parte protagonista ma continueremo sempre a dire quello che pensiamo con grande trasparenza e lealtà".Lo dice il segretario di Forza Italia, vicepremier e ministro degli Esteri Antonioparlando a margine di una iniziativa elettorale a Livorno.