Ricordando il professor Raffaello Nardi Interviene anche il senatore Marcello Pera

(Di giovedì 16 maggio 2024) L’Accademia Lucchese di Scienze, Lettere e Arti organizza per domani alle 17 nella sua sede a Palazzo Pretorio un incontro per ricordare e commemorare, Presidente dell’Accademia Lucchese per molti anni. Interverranno, già Presidente del Senato della Repubblica, Luigi Carmignani, giàe Ordinario di Geologia applicata presso l’Università di Siena, Gaia Checcucci, Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale e Sandro Bennucci, Presidente dell’Assostampa Toscana. I lavori saranno coordinati da Marco Paoli, Presidente della stessa Accademia. Nell’occasione dell’evento la sala Conferenze sarà intitolata alche tra i tanti incarichi è stato segretario generale dell’Autorità di ...

Una giornata per ricordare Raffaello Nardi - Una giornata per ricordare raffaello nardi - L’Accademia lucchese di Scienze, Lettere e Arti organizza per venerdì (17 maggio), alle 17, alla sua sede a Lucca, a Palazzo Pretorio, in via Vittorio Veneto, un incontro per ricordare e commemorare ...

L’Accademia Lucchese di Scienze, Lettere e Arti ricorda il professor Raffaello Nardi - L’Accademia Lucchese di Scienze, Lettere e Arti ricorda il professor raffaello nardi - L’Accademia Lucchese di Scienze, Lettere e Arti organizza per venerdì 17 maggio, alle ore 17, presso la sua sede a Lucca, in Palazzo Pretorio, via Vittorio Veneto n.1, un incontro per ricordare e comm ...

Raffaello Gravel raddoppia. Itinerari ancor più belli - raffaello Gravel raddoppia. Itinerari ancor più belli - L’appuntamento per il 15 e 16 giugno prevede tracciati con novità. Quest’anno anche esposizione di prodotti della tradizione urbinate.