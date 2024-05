Paura per Djokovic | in ospedale a causa della borraccia - cosa hanno detto i medici

(Di giovedì 16 maggio 2024) Tanto spavento, ma alla fine lapresa in testa da Novaka Roma, al termine del match vinto contro Moutet, non hato nulla di grave al serbo, caduto però contro Alejandro Tabilo nel match dei sedicesimi di finale. Nonostante il numero uno al mondo avesse giocato sottotono contro il cileno, tanto da uscire con un pesante 6-2 6-3. Nole ha voluto così capirci di più e rientrato a Belgrado è andato subito a fare visita al Centro Emergenze di Belgrado, con l'elettroencefalogramma. Arrivato nella struttura da un ingresso laterale, ne è uscito poco dopo sorridente. Secondo quanto riportato dal tabloid serbo Republika, i risultati dell'esame sono stati subito disponibili e comunicati al numero uno al mondo quando quest'ultimo si trovava casa: tutto a posto e nulla di strano. Un sospiro di sollievo per il serbo, dunque, ...

Sinner, la valigia di Cahill riaccende la speranza per il Roland Garros. Ma a Parigi può diventare n.1 del ranking Atp senza giocare - Sinner, la valigia di Cahill riaccende la speranza per il Roland Garros. Ma a Parigi può diventare n.1 del ranking Atp senza giocare - Un borsone, un trolley, un paio di scarpe, due racchette e... una volpe. La foto pubblicata da Darren Cahill ha fatto subito mandato il tilt in Sinnerometro, quell'indice che tra i tifosi ...