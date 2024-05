Notte dei Musei 2024 a Bologna e in Emilia-Romagna | aperture straordinarie sabato 18 maggio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 16 maggio 2024), 16– Un grande appuntamento con l’arte nella serata di18. E’ in arrivo la ‘dei’, nata nel 2005 da un’idea del ministero della Cultura e della Comunicazione Francese ed estesa a tutta la comunità europea nel 2011. L’iniziativa consiste in un’occasione di festa e di cultura, nel quale istatali e i luoghi di cultura offrono visitea ingresso gratuito o al costo simbolico di 1 euro per il biglietto. Lo scopo della ‘Europea dei’, patrocinata da Unesco, Consiglio d’Europa e Icom, è quello di promuovere l’identità culturale europea in ciascun paese.Ferrara Ravenna Rimini Forlì-Cesena ...