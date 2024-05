Nel martirologio della sinistra entra anche Raimo | dovrà giustificare la frase sui neonazisti da bastonare

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 16 maggio 2024) “C’è una notizia che mi riguarda”: comincia così il post in cui Christiandà notizia di un provvedimento disciplinare nei suoi confronti da parte dell’ufficio scolastico regionale. Motivo?, candidato alle europee con Avs, avrebbe violato il codice etico criticando in un post il ministro Valditara e offendendone la reputazione. Questa è però l’interpretazione di. Il quale si recherà quindi il prossimo 21 maggio all’ufficio scolastico regionale con un avvocato. In quel postdiceva che gli sembrava “incredibile che un potere, sedicente liberale, reagisse alle critiche per vie giuridiche”. Si riferiva al fatto che era stato avviato un accertamento sulle sue parole relative aida. E nel post dicevache “vogliono ...