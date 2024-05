Mondiali di Atletica Paralimpica - tutto pronto a Kobe | gli Azzurri in gara per le medaglie

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 16 maggio 2024), 16 maggio 2024 – Al via nella notte la XI edizione dei Campionatidi Para, in Giappone. Saranno oltre 1000 gli atleti che dal 17 al 25 maggio 2024 si sfideranno all’interno delUniversiade Memorial Stadium, uno dei principali stadi polivalenti del Paese costruito in occasione delle Universiadi del 1985. La compagine azzurra sarà protagonista in terra nipponica fin dalla prima sessione di gare, con Carlo Calcagni al via dei 100 T72. L’azzurro si presenta da primatista europeo in carica e con all’attivo la miglior prestazione mondiale sulla distanza, nonostante questa non possa essere omologata come record iridato fino a dicembre 2024 per regolamento di Word Para Athletics. Diversamente da quanto anticipato, non sarà innella prima giornata del ...