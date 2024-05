Medicina, studio italiano: chi è seguito da cardiologo ha meno rischio infarto e ictus - Medicina, studio italiano: chi è seguito da cardiologo ha meno rischio infarto e ictus - Il cardiologo può allungare la vita. "Essere seguito da un cardiologo può migliorare significativamente il profilo di rischio e ridurre la probabilità di recidive ischemiche, come infarto o ictus. I c ...

Sanità, Capellacci: "Cardiologi ospedalieri in prima linea, ogni giorno risorsa per Ssn" - Sanità, Capellacci: "Cardiologi ospedalieri in prima linea, ogni giorno risorsa per Ssn" - Videomessaggio del parlamentare di Fi al presidente dei cardiologi ospedalieri per il 55esimo Congresso nazionale Anmco da oggi a Rimini ...

Malattie cardiovascolari, allarme fumo e obesità: incidono per oltre il 20 per cento dei pazienti, che non sanno come gestirli - Malattie cardiovascolari, allarme fumo e obesità: incidono per oltre il 20 per cento dei pazienti, che non sanno come gestirli - Lo evidenziano i dati raccolti su 4.790 pazienti arruolati nello studio«BRING-UP Prevenzione», presentati oggi al Congresso ANMCO dei medici cardiologi ospedalieri.