Maltempo a Cantù - disperso un 66enne | scivolato nel canale per il cedimento di un ponticello

(Di giovedì 16 maggio 2024), 16 maggio 2024 – Un uomo di 66 anni diè scomparso dopo essere caduto in una roggia, a causa deldella balaustra di una cui era appoggiato. È accaduto questa sera in via Caduti di Nassirya, tra via Domea e via Mentana, zona di Fecchio nei pressi dell’ospedale di. L’allarme è stato lanciato verso le 18 da due uomini che erano con lui sullo stesso: hanno visto la balaustra cedere, e lui cadere in acqua nelle roggia ingrossata dal, che poco dopo si interra. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco con la squadra Saf, specializzata in questo tipo di interventi, ma da ormai più di due ore, dell’uomo non c’è traccia.