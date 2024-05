L’Atalanta in apprensione per De Roon Gasperini | Difficile possa giocare la finale di Europa League

(Di giovedì 16 maggio 2024) Bergamo, 16 maggio 2024 –è inper Marten De. Il 33enne mediano olandese, uscito mercoledì sera nella ripresa contro la Juventus per un risentimento al flessore della coscia sinistra, stamattina è rientrato a Bergamo, insieme al connazionale Teun Koopmeiners: entrambi salteranno sabato la trasferta di Lecce. RoboKoop perché squalificato, per questo lo staff tecnico lo ha rimandato al centro sportivo di Zingonia per farlo lavorare tre giorni con lo staff atletico in tranquillità evitandogli viaggi inutili a pochi giorni dalladidi mercoledì a Dublino, mentre Deè tornato per sottoporsi a una serie di esame diagnostici approfonditi per valutare l’entità dell’infortunio ed un’eventuale lesione. Interpellato sul ...

