Laetitia Casta | Ho rinunciato al glamour Con l’Italia un legame profondo

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 16 maggio 2024) ROMA – “Da anni hoalscegliendo di essere un’attrice vera capace di apparire sfiorita e provata”. Cosìsi racconta a Tv2000 ospite della nuova puntata di ‘Effetto Notte’, il rotocalco di informazione cinematografica, in onda domani, 17 maggio, alle ore 22,55. “Il miocon il vostro Paese – aggiunge la– è: con la sua gente, con il suo cinema”.parla inoltre del suo nuovo film ‘Una storia nera’: una donna vittima di violenza per anni, la scomparsa improvvisa del marito, un thriller in piena regola. “Sono troppe le donne che vivono situazioni del genere – sottolinea l’attrice – occorrono interventi veri non solo nell’emergenza, ma che affrontino il problema in maniera ...