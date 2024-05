Internazionali BNL d’Italia 2024 - Bolelli-Vavassori | Alle Olimpiadi per lasciare il segno

(Di giovedì 16 maggio 2024) “c’è la speranza di fare qualcosa di grande e di unico. Si giocano a Parigi, sulla terra, una superficie dove possiamo fare bene“, così Simonedopo la vittoria con Andreanei quarti di finale deglicontro Koolhof e Mektic. “Per me sarebbe un’emozione incredibile, sono un sogno e arrivarci insieme a un amico sarebbe speciale. Dovremmo essere quasi sicuri di esserci, ci godiamo il momento, siamo un team affiatato“, aggiunge. Su Arevalo-Pavic: “Li conosciamo molto bene – afferma– e dovremo adeguarci al loro gioco durante la partita. Sarà dura e domani prepareremo tutto. Ho scelto di giocare solo il doppio nel 2019. Queste vittorie sono una mia personale rivincita”. SportFace.

