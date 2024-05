Focus cybersicurezza Il G7 fa il punto sulle nuove minacce

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il recente viaggio di Xi Jinpjng in Europa ha in parte evidenziato come l’interesse di Pechino sia di minare l’unità dei Paesi europei — col fine di contrapporre a un processo di rafforzamento della coesione Ue, incluso l’allargamento ai Balcani Occidentali, l’orizzonte di una partnership privilegiata con Pechino — attraverso un’offerta molto diversificata per il rafforzamento delle intese bilaterali con la Repubblica popolare. La strategia è fatta di accordi politici e investimenti commerciali, ma si somma allo sviluppo di tecnologie sofisticate e imperscrutabili, come nel caso di TikTok, e operazioni nel dominio cyber per impossessarsi del know-how europeo ed infiltrazioni digitali come quelle denunciate in un recente rapporto dell’Europarlamento. Da qui lo scenario di un Occidente (europeo) stretto tra l’aggressione militare russa all’Ucraina (e tutto ciò che ne consegue anche nel ...