Ex Milan - Strasser gesto d’oro | donazione all’ospedale PCMH di Freetown

(Di giovedì 16 maggio 2024), ex centrocampista del, è stato il protagonista di unimportante e da esempio per tutti

Rodney Strasser , ex Milan , ha ringrazia to attraverso i social il club rossonero. ecco il motivo che lo ha spinto a compiere questo gesto

Dalla vittoria dello scudetto al calcio dilettantistico: che fine ha fatto Rodney Strasser - Dalla vittoria dello scudetto al calcio dilettantistico: che fine ha fatto Rodney strasser - La vittoria del 18esimo scudetto con il milan ha segnato il culmine per la carriere di strasser. Oggi è a capo della sua Fondazione e si occupa di volontariato.

Rodney Strasser, che fine ha fatto Oggi è a capo della sua Fondazione e ha donato un generatore da 100 KVA all’ospedale PCMH di Freetown - Rodney strasser, che fine ha fatto Oggi è a capo della sua Fondazione e ha donato un generatore da 100 KVA all’ospedale PCMH di Freetown - Soltanto poco più di 13 anni fa – era il 6 gennaio 2011 – Rodney strasser segnava contro il Cagliari il primo gol in serie A, dando al milan una spinta importante per il 18° scudetto in un momento ...

Ex Milan, che fine ha fatto Strasser Con la sua Fondazione ha donato un generatore all’ospedale di Freetown - Ex milan, che fine ha fatto strasser Con la sua Fondazione ha donato un generatore all’ospedale di Freetown - Vi ricordate di Rodney strasser, giovane centrocampista che 13 anni fa fu tra gli artefici dello scudetto del milan di Massimiliano Allegri, con un fondamentale.