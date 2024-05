Estrazioni del Lotto - Superenalotto e 10eLotto oggi giovedì 16 maggio 2024

(Di giovedì 16 maggio 2024) : numeri vincenti in direttaDEL– Questa sera,16, alle ore 20 vanno in scena ledel, Superenae 10e. I tre giochi principali dimatica sono seguiti da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione numero 78 delè prevista alle ore 20 di16. TPI segue estrazione, estrazione Superena(con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) ed estrazione 10ein tempo ...

Ha vinto oltre 128 mila euro ma non lo sapeva perché si era dimenticato di controlla re la schedina giocata. Così un pensionato ha rischia to di perdere il maxi montepremi : poi però, a pochi giorni dalla scadenza fissata dalla normativa, il fortunato ...

In diretta su ItaliaSera.it l’estrazione del concorso SiVinceTutto Superenalotto . ecco la sestina estratta oggi, mercoledì 15 maggio 2024 , con i numeri estratti stasera per il gioco della lotteria italiana che prevede un’estrazione a settimana, ...

Superenalotto entra nella top 10 dei jackpot: la genesi del gioco - Superenalotto entra nella top 10 dei jackpot: la genesi del gioco - Il SuperEnalotto è un gioco a premi nato nel 1997 da un’idea di Rodolfo Molo, figlio di uno dei fondatori di Sisal, che partecipò alla gara di concessione dell’Enalotto con la precisa idea di innovare ...

Il Jackpot riparte: Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, le combinazioni e i numeri vincenti dell'estrazione di oggi, giovedì 16 maggio. Le quote - Il Jackpot riparte: lotto, SuperEnalotto e 10elotto, le combinazioni e i numeri vincenti dell'estrazione di oggi, giovedì 16 maggio. Le quote - Il Jacpot è ripartito ed ha già raggiunto quota 21,7 milioni. Ma il colpaccio il SuperEnalotto lo ha regalato sabato 10 maggio con il ...

Superenalotto, quanto effettivamente intascherà il vincitore di Napoli: non sono 101 milioni di euro - Superenalotto, quanto effettivamente intascherà il vincitore di Napoli: non sono 101 milioni di euro - Il vincitore del Superenalotto di Napoli non intascherà quanto pensi! Scopri perché i 101 milioni di euro non sono la cifra finale.