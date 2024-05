Dalla Turchia - Pioli e Mourinho nel mirino del Fenerbahce | incontro con gli agenti

CLAMOROSO – Panchina Milan , L’indiscrezione dalla Turchia : il Fenerbahce vorrebbe Stefano Pioli alla guida della squadra per la prossima stagione Il tema Panchina in casa Milan continua ad essere caldo. Man mano che ci si avvicina al termine della ...

Ultim’ora Milan: contatto Pioli-Fenerbahce - Ultim’ora Milan: contatto pioli-Fenerbahce - Visualizzazioni: 2 Nelle ultime ore contatto diretto tra Mario Branco, DS del Fenerbahce ed il rappresentante di Stefano pioli per la panchina della prossima stagione. Il club turco cerca un nuovo all ...

Milan, così cambia tutto! Zirkzee ora non è più un’utopia - Milan, così cambia tutto! Zirkzee ora non è più un’utopia - Visualizzazioni: 272 Milan, sono arrivate questa mattina importantissime novità in merito alla situazione dell’attaccante in forza al Bologna. Vediamole insieme nell’articolo qui di seguito. Il Milan ...

Juventus, alta tensione Allegri: scintille anche dopo la premiazione - Juventus, alta tensione Allegri: scintille anche dopo la premiazione - Ultime notizie aggiornate del mercato delle squadre italiane di calcio e delle squadre dei principali campionati esteri.