Allegri - addio alla Juventus? La società valuta l’esonero

(Di giovedì 16 maggio 2024) (Adnkronos) – La panchina di Massimilianoha le ore contate. Il club bianconero standodell’allenatore livornese, a poche ore dal trionfo in Coppa Italia, a causa del suo comportamento sia nel corso che al termine della finale contro l’Atalanta. Lanon ha per niente gradito le escandescenze del suo tecnico che ha perso le staffe in più di una occasione. Il club bianconero starebbendo l’ipotesi di affidare la squadra a Paolo Montero, ex difensore bianconero e attuale tecnico dell’Under 19, per le ultime due sfide di campionato. L’allenatore bianconero è andato su tutte le furie nei minuti finali della partita nei confronti dell’arbitro Fabio Maresca, che lo ha espulso, e del designatore Gianluca Rocchi. Dopo il ...