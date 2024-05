WWE | Polemiche per un post di Tiffany Stratton considerato razzista

(Di mercoledì 15 maggio 2024)è una delle “nuove” Superstar che pare destinata ad un futuro roseo nel main roster WWE. Ora, però, è finita al centro delleper via di una storia Instagram ritenuta da moltinei confronti di Jade Cargill e di tutte le persone di colore. La storia è stata cancellata, ma lenon si sono sempre, con alcuni fan che hanno chiesto alla WWE di intervenire.accusata di razzismoha pubblicato sul proprio profilo Instagram una storia, poi cancellata, che ha generato molte. Nella storia si vede lei rifilare un ceffone a Jade Cargill e si sente una voce fuoricampo pronunciare le seguenti parole: “Str**za nera”. Tutto ciò ha generato una ondata di ...

Tiffany Stratton accusata di razzismo per una storia IG - Tiffany stratton accusata di razzismo per una storia IG - Tiffany stratton ha condiviso una Instagram Story dove si scagliava contro Jade Cargill, ma i fan la criticano per l'audio a sfondo razzista.

Stefano Massini aggredito al Salone del Libro di Torino da "fan" di Hitler: lo scrittore strattonato e offeso - Stefano Massini aggredito al Salone del Libro di Torino da "fan" di Hitler: lo scrittore strattonato e offeso - Un sedicente seguace di Hitler ha contestato Stefano Massini durante la presentazione, con l'aggressione che è degenerata: insultato e strattonato ...