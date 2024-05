Viaggio nel Foro di Cesare | dal 22 maggio torna lo spettacolo multimediale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Roma, 142024 –anche quest’anno, dal 22al 22 settembre 2024 “neldi“, loche racconta e fa rivivere la scenografica area archeologica. Romani e turisti potrannore a godere di una rappresentazione emozionante e allo stesso tempo ricca di informazioni dal grande rigore storico e scientifico, accompagnati dalla voce narrante di Piero Angela e dalla visione di filmati, proiezioni e videomapping che ricostruiscono l’attuale area archeologica così come si presentava nell’antica Roma. Lo– con ascolto in audiocuffia in 8 lingue (italiano, inglese, francese, russo, spagnolo, tedesco, cinese e giapponese) – si snoda lungo un percorso itinerante ...