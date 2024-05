Unisannio e FAI collaborano per la valorizzazione del patrimonio storico-artistico e ambientale

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiL’Università del Sannio e il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano sottoscrivono una convenzione-quadro al fine di promuovere e realizzare iniziative congiunte per diffondere una cultura orientata allae tutela del, del paesaggio e dell’ambiente. Questa collaborazione strategica mira a formare profili professionali specializzati nella gestione e conservazione dei beni-artistici, promuovendo attività di ricerca, formazione e divulgazione scientifica. Le parti convengono, infatti, di svolgere attività di ricerca di comune interesse, in linea con le finalità istituzionali dell’Università e del FAI; formare risorse di elevata qualificazione tra gli operatori del settore attraverso attività formative di diverso tipo; promuovere la ...

