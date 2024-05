Un cocktail romano è entrato nella Bibbia mondiale dei bartender

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Sono passati oltre 70 anni dalla sua nascita, e ora il Cardinale, creato al Westin Excelsior Hotel di Roma, entrapiù importante antologia dei, la guida ufficiale edelll'IBA, Internationals Associations, veradei. La (ri)nascita degli anni Cinquanta Quando è stato inventato, Roma si lasciava alle spalle i tempi bui della guerra e si apprestava a diventare il centro del jet set internazionale. Erano gli anni '50 e via Veneto, complice la presenza dell'ambasciata statunitense, era un'appendice a stelle e strisce, mentre i divi di tutto il mondo cominciavano a darsi appuntamento nei tavolini dei bar immortalati con un bicchiere in mano. Vino, whisky, spesso. Tra questi anche uno made in Italy, anzi, made in ...